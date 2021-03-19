Двигатели для ракеты, которая должна совершить полет в рамках программы "Артемида", которая рассчитана на полет до Луны с последующей высадкой астронавтов на спутнике Земли.

Полет состоится более чем через 50 лет после минувшей экспедиции. Событие должно состояться до 2024 года. Двигатели разработала корпорация Boeing.

NASA успешно испытала двигатели построенной Boeing ракеты для миссии Артемиды, целью которой является возвращение американских астронавтов на Луну до 2024-го года, более чем через полвека после последней лунной прогулки.

Отмечается, что NASA провели испытания, запустив двигатели главного ступени ракеты SLS, которая была закреплена на специальной башне. Все четыре мотора были в работе в течении 8 минут, заполнив все окружающее пространство дымом.

🚀 Today, the @NASA_SLS core stage that will power our @NASAArtemis I mission to the Moon successfully completed its Green Run hot fire test. If data looks good, its next stop is @NASAKennedy to be assembled with the other rocket elements. Here’s a recap: https://t.co/QpYSIQq4ox pic.twitter.com/aLmEkS9pbA — NASA (@NASA) March 18, 2021

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Кроме того, к 2023 году Турция намерена запустить ракету собственного производства на Луну. Страна планирует при международном участии построить собственный космодром, чтобы республика "получила доступ в космос".

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