При пожаре в Кропивницком погибла четырехлетняя девочка (фото) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Кропивницком во время пожара в частном жилом доме погибла четырехлетняя девочка. Также пострадала ее 17-летняя сестра. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
О возгорании на "101" сообщили в 10:54. В переулке Аджамский загорелся частный дом, где проживает семья с четырьмя детьми. Огонь охватил перекрытие крыши на площади 20 кв. м. и вещи домашнего обихода на площади 40 кв. м.
Во время тушения огня спасатели обнаружили тело девочки 2016 года рождения. Также пострадала 17-летняя девушка, ее госпитализировали в детскую областную больницу. Ее диагноз пока устанавливается.
Причину пожара и обстоятельства гибели ребенка устанавливают специалисты.
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