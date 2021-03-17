В областном центре загорелся частный дом, где проживает семья с четырьмя детьми Источник: ГСЧС Украины

В Кропивницком во время пожара в частном жилом доме погибла четырехлетняя девочка. Также пострадала ее 17-летняя сестра. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

О возгорании на "101" сообщили в 10:54. В переулке Аджамский загорелся частный дом, где проживает семья с четырьмя детьми. Огонь охватил перекрытие крыши на площади 20 кв. м. и вещи домашнего обихода на площади 40 кв. м.

Во время тушения огня спасатели обнаружили тело девочки 2016 года рождения. Также пострадала 17-летняя девушка, ее госпитализировали в детскую областную больницу. Ее диагноз пока устанавливается.

Причину пожара и обстоятельства гибели ребенка устанавливают специалисты.

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