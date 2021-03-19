В общежитии Киевского национального университета строительства и архитектуры произошел пожар. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

Около 14:00 спасателям поступило сообщение пожаре в общежитии на улице Просвещения, 5. На место инцидента оперативно прибыл расчет спасателей с повышенным рангом. По прибытию спасатели установили, что возгорание произошло в одной из комнат на 3 этаже 3-этажного здания

Фото: ГСЧС

Отмечается, что пожарные сразу приступили к тушению огня и эвакуации людей. Известно, что из охваченного возгоранием этажа общежития было принято решение эвакуировать шесть человек. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, а причинами занимается следствие.

Читайте также, в Киеве горело студенческое общежитие НПУ им. М.П. Драгоманова на улице Космической 8-Б. Спасатели заявили, что 50 жителей эвакуировали из-за того, что горение сопровождалось значительным задымлением.

Кроме того, в общежитии Харькова произошел жуткий пожар. Людей с 9 и 7 этажа эвакуировали, площадь пожара составила 8 кв. м, неосторожное обращение с огнем стало одной из основных версий пожара, подытожили спасатели.

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