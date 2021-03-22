У Києві врятували хлопчика з крижини посеред річки Десенка. Дитина стояла на брилі льоду, яку віднесло течією. Школяра побачили рибалки на березі.

Один із них - Річард Горда - схопив спінінга і закинув хлопцеві. Той вхопився за жилку, і чоловік підтягнув дитину разом із крижиною до берега.