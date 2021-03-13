В Ривненской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием подростков. Несовершеннолетний водитель авто погиб на месте, трое пассажиров находятся в реанимации.

Авария произошла вечером в пятницу, 12 марта, между селами Антоновка и Нетреба Варашкого района, сообщает пресс-служба полиции области.

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16-летний парень (житель села Большие Цепцевичи), который находился за рулем автомобиля Audi А6, не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель погиб на месте. У пострадавших 14-летней девушки и 16-летнего парня диагностировали политравму, а у 15-летней пассажирки - открытую черепно-мозговую травму, перелом ноги и травматическую ампутацию пальца руки. Все трое - жители Малых и Больших Цепцевичов, ученики местных школ - находятся в реанимации.

"Транспортное средство принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего. Предварительно известно, что подростки решили покататься. В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении.

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