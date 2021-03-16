В поселке Белта Одесской области две девушки насмерть разбились в результате столкновения их автомобиля с многотонным грузовиком.

Страшное происшествие случилось рано утром на трассе. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и допустил столкновение с фурой.

Сегодня около четырех часов утра на улице Уварова 31-летний местный житель на своем BMW въехал в припаркованный на обочине грузовик DAF.

Отмечается, что 21-летнему мужчине-водителю, который был виновным в ДТП удалось выжить, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломами, а 17-летние пассажирки погибли на месте. В настоящее время правоохранители занимаются установлением обстоятельств ужасной трагедии.

Правоохранители выясняют, был ли шофер трезвым/ фото: Нацполиция

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Кроме того, В Харьковской области в один день случилось три смертельных дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 4 человека. Установлением причин аварий занимаются правоохранители.

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