Под Одессой молодые девушки попали в смертельное ДТП [ Редактировать ]
В поселке Белта Одесской области две девушки насмерть разбились в результате столкновения их автомобиля с многотонным грузовиком.
Страшное происшествие случилось рано утром на трассе. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и допустил столкновение с фурой.
Сегодня около четырех часов утра на улице Уварова 31-летний местный житель на своем BMW въехал в припаркованный на обочине грузовик DAF.
Отмечается, что 21-летнему мужчине-водителю, который был виновным в ДТП удалось выжить, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломами, а 17-летние пассажирки погибли на месте. В настоящее время правоохранители занимаются установлением обстоятельств ужасной трагедии.
Правоохранители выясняют, был ли шофер трезвым/ фото: Нацполиция
Читайте также, в Киеве на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова в Деснянском районе произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля "Тойота", двигаясь по проезжей части не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Шкода".
Кроме того, В Харьковской области в один день случилось три смертельных дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 4 человека. Установлением причин аварий занимаются правоохранители.
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