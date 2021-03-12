Под Хмельницким произошло две аварии с рейсовыми автобусами (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Из-за ухудшения погодных условий в пятницу, 12 марта, в Хмельницкой области произошло два ДТП с рейсовыми пассажирскими автобусами. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Около 12:00 на заснеженной трассе на автодороге "Красилов - Староконстантинов" в селе Мотрунки столкнулись рейсовый автобус Mercedes Sprinter и легковой автомобиль Mazda CX-7.
За рулем "японца" находилась 44-летняя жительница Хмельницкого, а "немцем" управлял 43-летний житель одного из сел Староконстантиновского района. В результате ДТП оба водителя получили травмы, им была оказана медицинская помощь без госпитализации.
В микроавтобусе находилось 10 пассажиров. Четверо из них были доставлены с телесными повреждениями в Староконстантиновскую районную больницу, к счастью, госпитализация им не понадобилась. Все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
Вторая авария произошла около 14:00 на трассе "Житомир-Черновцы" возле поворота в село Лесные Гриновцы. Там рейсовый автобус "Богдан" столкнулся с легковым автомобилем "ВАЗ 2106".
В результате ДТП 36-летний водитель "шестерки", житель Житомира, получил травмы и был госпитализирован. Врачи оценивают состояние его здоровья как средней тяжести.
Пассажиры и водитель "Богдана" не пострадали. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что под Харьковом случилась череда смертельных ДТП.
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