За місяць антиковідної вакцинації в країні щепилося 111 тисяч людей

Майже вісім тисяч нових заражень Ковідом в Україні за минулу добу. 157 людей померли. Ушпиталили напередодні понад три тисячі хворих.

Найвищі показники поширення коронавірусу на Львівщині, Одещині, Житомирщині та Київщині. За весь час пандемії коронавірус забрав життя 30 тисяч українців. За місяць антиковідної вакцинації в країні щепилося 111 тисяч людей.