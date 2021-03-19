Вакцина от коронавируса китайской компании Sinovac (CoronaVac) должна поступить в Украину до конца марта. Ранее ожидалось, что первая партия прибудет до 15 марта.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы должны ее (вакцину Sinovac - ред.) получить до конца марта", - сказал Степанов, отметив, что эту информацию получил от поставщика, а также имел разговор с послом Китая.

По его словам, должно поступить 700 тысяч доз этой вакцины.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения ожидает появления до 2022 года вакцин от коронавируса нового поколения. До конца года должны завершить клинические исследования и пройти нормативную проверку шесть-восемь новых препаратов от COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.