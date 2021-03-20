Китайская компания Zhifei Longkema совместно с Китайской академией наук создала первую в КНР рекомбинантную белковую вакцину от коронавируса. Она рассчитана на три прививки.

Об этом сообщает местная газета "Жэньминь жибао".

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Отмечается, что производственные мощности компании позволяют ей выпускать до 300 млн доз вакцины в год. Таким образом, предприятие способно ежегодно обеспечить вакцинацию 100 млн человек. Серию прививок следует делать с интервалами в один месяц.

По данным издания, с 17 марта этот препарат был одобрен властями для экстренного применения. Кроме него, в Китае созданы еще четыре вакцины: три инактивированные и одна аденовирусная. Они предназначены для вакцинации в один или два этапа.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса китайской компании Sinovac (CoronaVac) должна поступить в Украину до конца марта.

Также мы писали о том, что Куба создала необычную вакцину от COVID-19. Разработчики заявляют, что их вакцина долго стабильна при 2-8°С и ее легко производить в больших объемах. Схема иммунизации - две дозы с интервалом 14 дней.

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