Китай создал препарат для COVID-вакцинации в три этапа [ Редактировать ]
Китайская компания Zhifei Longkema совместно с Китайской академией наук создала первую в КНР рекомбинантную белковую вакцину от коронавируса. Она рассчитана на три прививки.
Об этом сообщает местная газета "Жэньминь жибао".
Отмечается, что производственные мощности компании позволяют ей выпускать до 300 млн доз вакцины в год. Таким образом, предприятие способно ежегодно обеспечить вакцинацию 100 млн человек. Серию прививок следует делать с интервалами в один месяц.
По данным издания, с 17 марта этот препарат был одобрен властями для экстренного применения. Кроме него, в Китае созданы еще четыре вакцины: три инактивированные и одна аденовирусная. Они предназначены для вакцинации в один или два этапа.
Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса китайской компании Sinovac (CoronaVac) должна поступить в Украину до конца марта.
Также мы писали о том, что Куба создала необычную вакцину от COVID-19. Разработчики заявляют, что их вакцина долго стабильна при 2-8°С и ее легко производить в больших объемах. Схема иммунизации - две дозы с интервалом 14 дней.
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