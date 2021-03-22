В ночь на понедельник, 22 марта, в Польше на территории Подкарпатского воеводства, автобус с украинцами попал в ДТП.

В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия. Видео опубликовала Главная инспекция автомобильного транспорта Польши.

Отметим, что в результате аварии погиб один человек и еще несколько пострадали.

На видео автобус уже не в кювете, а отбуксирован на проезжую часть. Видно, что ударом практически снесло кабину.

Как сообщалось ранее, авария произошла ночью. По предварительной информации автобус врезался в ограждение и вылетел в кювет. В полиции рассказали детали случившегося.

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Кроме того. в Ривненской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием подростков. Несовершеннолетний водитель авто погиб на месте, трое пассажиров находятся в реанимации, а транспортное средство принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего.

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