Смертельное ДТП с украинцами в Польше: появилось видео [ Редактировать ]
В ночь на понедельник, 22 марта, в Польше на территории Подкарпатского воеводства, автобус с украинцами попал в ДТП.
В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия. Видео опубликовала Главная инспекция автомобильного транспорта Польши.
Отметим, что в результате аварии погиб один человек и еще несколько пострадали.
На видео автобус уже не в кювете, а отбуксирован на проезжую часть. Видно, что ударом практически снесло кабину.
Как сообщалось ранее, авария произошла ночью. По предварительной информации автобус врезался в ограждение и вылетел в кювет. В полиции рассказали детали случившегося.
Читайте также, под Одессой молодые девушки попали в смертельное ДТП. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и допустил столкновение с фурой.
Кроме того. в Ривненской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием подростков. Несовершеннолетний водитель авто погиб на месте, трое пассажиров находятся в реанимации, а транспортное средство принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В ночь на понедельник, 22 марта, в Польше на территории Подкарпатского воеводства, автобус попал в ДТП.
Тіла п'ятьох українців, які загинули внаслідок ДТП у Польщі, вивезли в Україну, - про це повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк
В ночь на понедельник, 22 марта, в Польше на территории Подкарпатского воеводства, автобус попал в ДТП
В ночь на понедельник, 15 марта, в Киеве произошло смертельное ДТП
Десятки людей у лікарні, є загиблі - що відомо про причини аварії та яку допомогу надають постраждалим?