На сегодняшний день в Украине у пациентов, госпитализированных с COVID-19, в основном доминируют тяжелые и очень тяжелые формы заболевания, заявила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

Как написала она на своей странице в социальной сети Facebook, еще год назад ситуация в Украине с заболеваемостью коронавирусом была совсем другая.

"Да уж ... год прошел... тяжелые формы тогда не доминировали, мы госпитализировали практически всех, включая тех, кто сейчас не подлежит госпитализации…сейчас критически доминируют тяжелые и очень тяжелые больные", - отметила Голубовская.

Она добавила, что в начале пандемии COVID-19 никто не мог представить, что ждет Украину через год, хотя в Италии, а затем в Испании уже тогда начался коллапс в системе здравоохранения.

Отметим, в Украине расширили "красную" зону карантина. Так, в "красной" зоне находятся: Киев, Одесская, Черновицкая, Житомирская, Ивано-Франковская и Закарпатская области.

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