Локдаун в Киеве: как будет работать транспорт [ Редактировать ]
В Киеве общественный транспорт будет работать и во время ограничений "красной" зоны карантина. Но будут придерживаться всех требований карантина. Об этом заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.
Столичная комиссия по ТЭБ и ЧС решила не останавливать работу наземного общественного транспорта и метро в городе, на основании измененного Кабинетом министров порядка работы транспорта в регионах "красной" зоны.
Работать транспорт будет с заполняемостью в 50% мест, предусмотренных в технических характеристиках транспортных средств.
Отметим, в Украине расширили "красную" зону карантина. Так, в "красной" зоне находятся: Киев, Одесская, Черновицкая, Житомирская, Ивано-Франковская и Закарпатская области.
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