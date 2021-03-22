В Киеве общественный транспорт будет работать и во время ограничений "красной" зоны карантина. Но будут придерживаться всех требований карантина. Об этом заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

Столичная комиссия по ТЭБ и ЧС решила не останавливать работу наземного общественного транспорта и метро в городе, на основании измененного Кабинетом министров порядка работы транспорта в регионах "красной" зоны.

Работать транспорт будет с заполняемостью в 50% мест, предусмотренных в технических характеристиках транспортных средств.

Отметим, в Украине расширили "красную" зону карантина. Так, в "красной" зоне находятся: Киев, Одесская, Черновицкая, Житомирская, Ивано-Франковская и Закарпатская области.

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