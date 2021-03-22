Погибшего звали Сергей Гринько, у него осталось двое несовершеннолетних детей Источник: ГСЧС Украины

В Одессе во время тушения пожара в жилом доме погиб спасатель. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла в понедельник, 22 марта. Пожарные прибыли на вызов на улицу Магистральную, 59, где загорелся частный двухэтажный дом. В тушении огня принимали участие четыре машины и 24 бойца ГСЧС. Пожар на площади 120 кв. м. спасатели ликвидировали за час - к 13:53.

К медикам, которые дежурили на месте происшествия, обратился командир отделения 8-й государственной пожарно-спасательной части. 48-летний мужчина пожаловался на ухудшение самочувствия. Врачи пытались оказать ему помощь, однако спасатель скончался в карете скорой помощи.

Как сообщает "Думская", пожарный упал с крыши дома во время тушения огня. Обстоятельства и причины трагедии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Погибшего спасателя звали Сергей Гринько, у него осталось двое несовершеннолетних детей.

Напомним, что 17 марта при пожаре в Кропивницком погибла четырехлетняя девочка.