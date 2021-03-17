В Одессе задержали банду грузин под предводительством "вора в законе" (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Одессе задержали банду грузин, промышляющие вымогательствами и разбоями. Один из них - "вор в законе" Леван Мирцхулава, более известный в криминальной среде как "Пучур" или "Леван Сухумский". Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Левана Мирцхулаву уже депортировали из Украины в 2013 и 2017 годах.
Криминальные издания пишут, что ранее судимый Леван Мирцхулава был "коронован" в Турции в 2013 году. До переезда в Турцию Пучур обретался в Греции, откуда ему пришлось сбежать после того, как его избил вор "в законе" Георгий Энделадзе (Тава).
Задержание гостей из соседней страны происходило на улице Сегедской. Местные жители засняли полицейскую спецоперацию.
Видео задержания криминальных авторитетов с другого ракурса.
Напомним, что 4 июня Верховная Рада приняла закон о "ворах в законе" и преступных сообществах. Документ предусматривает уголовное наказание за создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе". Предусмотрено уголовное наказание за обращение к участникам преступных сообществ с просьбой "решить проблему", организацию и проведение бандитской "сходки".
по теме
Задержанный обвиняет убитого им таксиста в смерти своего брата, которая произошла много лет назад. Мужчина вернулся из-за границы ради мести
Следователи быстро выяснили личность погибшей и задержала подозреваемого. Им оказался сын 83-летней женщины. По словам мужчины, мать поплатилась жизнью из-за "конфликта", который возник между ними, но какого именно, не говорит
К правоохранителям обратилась жительница Бучи, которая пожаловалась, что ее нагло ограбил новый "поклонник". Она случайно познакомилась с мужчиной, который напросился к ней в гости и украл более полу килограмма ювелирных украшений из золота
В банду входило трое братьев-иностранцев. Они "специализировалась" на похищении и грабежах выходцев из арабских стран. Жертв похищали, привозили в подвал и пытали, пока те не соглашались "оплатить" свое особождение
Жестокое убийство произошло 9 марта в кооперативе "Нептун". В убийстве подозревают соседа погибшей Федора Рябоконя, страдающего психическим расстройством. Местонахождение мужчины пока неизвестно
"Кавалера" задержали через несколько часов. Правоохранители изъяли у него часть похищенных денег, а вот гаджет он успел продать. За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества