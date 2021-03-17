В Одессе задержали банду грузин, промышляющие вымогательствами и разбоями. Один из них - "вор в законе" Леван Мирцхулава, более известный в криминальной среде как "Пучур" или "Леван Сухумский". Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Левана Мирцхулаву уже депортировали из Украины в 2013 и 2017 годах.

Криминальные издания пишут, что ранее судимый Леван Мирцхулава был "коронован" в Турции в 2013 году. До переезда в Турцию Пучур обретался в Греции, откуда ему пришлось сбежать после того, как его избил вор "в законе" Георгий Энделадзе (Тава).

Задержание гостей из соседней страны происходило на улице Сегедской. Местные жители засняли полицейскую спецоперацию.

Видео задержания криминальных авторитетов с другого ракурса.

Напомним, что 4 июня Верховная Рада приняла закон о "ворах в законе" и преступных сообществах. Документ предусматривает уголовное наказание за создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе". Предусмотрено уголовное наказание за обращение к участникам преступных сообществ с просьбой "решить проблему", организацию и проведение бандитской "сходки".