В Україні викрили масштабну фінансову піраміду [ Редактировать ]
Ошукали вкладників на понад 150 мільйонів гривень. Правоохоронці викрили фінансову піраміду, жертвами якої стали більше ніж 55 тисяч людей. Яку саме - поки що не розголошують.
Схему організували четверо українців - вони пропонували людям через сайт інвестувати у бізнес, пов'язаний з продажем електротехніки та роботою таксі. Пропонували сертифікати від 300 до 300 тисяч гривень і обіцяли щоденний прибуток, який радили конвертувати в криптовалюту. Вивести прибуток з сайту було неможливо. Фігурантам загрожує до 8 років за ґратами.
Нагадаємо, торік СБУ викрила фінансову піраміду B2B Jewelry, тоді шахраї ошукали понад 600 тисяч вкладників.
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