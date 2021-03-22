В Николаеве, который отнесен к "оранжевой" карантинной зоне, комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила ввести спецпропуска для поездок в общественном транспорте. Об этом написал в Facebook мэр города Александр Сенкевич.

Предприятиям, учреждениям и организациям необходимо обновить электронные пропуска своим работникам. Пропуска, оформленные в прошлом году, не действительны. Каждый документ будет иметь свой индивидуальный QR-код. Копия будет храниться в специальной базе на сайте. После регистрации получите пропуска на указанную электронную почту. Их надо распечатать и носить с собой вместе с документами, удостоверяющими личность.

Для выдачи спецпропусков на сайте горсовета создана специальная электронная система.

22 марта комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение ввести в Николаеве жесткий карантин сроком на две недели. Об этом сообщается на сайте горсовета. До 4 апреля в областном центре запрещено:

проведение религиозными организациями богослужений, если не обеспечено наличие в сооружении, помещении не менее 10 кв. м. на одного человека;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме адресной доставки заказов, заказов на вынос и заведений общественного питания в аэропорту;

работа торгово-развлекательных центров, детско-развлекательных центров, кроме магазинов продовольственной группы, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговли цветами. Максимальное количество посетителей магазинов не должна превышать одного покупателя на 20 кв. м. площади в учреждениях более 200 кв. м.;

прием посетителей в развлекательных учреждениях;

прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурно-массовых мероприятий;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;

работа заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;

прием посетителей парикмахерских, салонов красоты, фитнес-залов, кроме посещения лицами по предварительной записи;

работа ярмарок.

22 марта Кабинет министров Украины позволил местным властям самостоятельно решать, ограничивать ли работу общественного транспорта на время усиленного карантина.

Напомним, что в Киеве власти приняли решение не останавливать работу общественного транспорта.