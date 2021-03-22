У столиці розслідують суботні погроми біля Офісу Президента. Затриманому після мітингу Владу Сорду завтра обиратимуть запобіжний захід.

Засідання Печерського суду мало відбутись сьогодні ввечері, та його перенесли. Не встигли подати клопотання, так пояснив адвокат підозрюваного. Захист наполягатиме на домашньому арешті. Нині Владислав Стафійчук, відомий як "Сорд", - перебуває у СІЗО. Його підозрюють у хуліганстві з використанням зброї. За побиті шибки на дверях офісу йому загрожує до семи років за ґратами.

В Уряді ж закликали правоохоронців знайти організаторів цих пікетів. Позачергове засідання із цього питання також ініціюють народні депутати.

Димові шашки, фаєри, та вибиті шибки. Так звана, "мирна" акція прихильників Сергія Стерненка, засудженого за викрадення людини, у суботу перетворилася на фаєршоу та вандалізм.

Сергій Рудь, начальник Управління державної охорони України:

Була ймовірність фаєрами спалення прапору - бачите, який він горівший на сьогоднішній день. Я вважаю, що це вже паплюження символіки держави.

Зрештою, "мирні" протестувальники будівлю ОП розмалювали, табличку "Президент України" підпалили, а вікна вхідних дверей - повибивали. Збитків нарахували на два мільйони гривень. Правоохоронці діям мітингарів не перешкоджали. Кажуть, ті провокували поліцію навмисне.

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України:

Ми розуміємо завдання провокаторів: їм необхідно щоб було насилля з боку поліції. "Законне" насилля. Вони мріють про те, щоб була бійка. Щоб поліція застосувала силу, для того, щоб звинуватити поліцію у тому, що вона використовує силу для того, щоб подавити мирні протести. Зацікавленою особою є Петро Порошенко. Петру Порошенку необхідно все робити - чим гірше, тим краще для нього.

Про те, що до суботніх подій під Офісом Президента причетні відомі політики - переконаній й у самому ОП. Там мітинг назвали політичним замовленням в інтересах окремих постатей.

Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України:

Все це перетворилося на дуже потужну і брутальну акцію, яка зруйнувала, практично, пам'ятку архітектури. Я не бачу в цьому сенсу, я бачу, що це, скоріш за все - політична якась провокація, яку створили наші політичні опоненти. В цьому брали участь деякі політичні партії, політичні партії, які мають відношення, перш за все, до Петра Олексійовича Порошенка. І отримали те, що отримала.

Тарас Загородній, політолог:

Звичайно, що після того, що відбулося - усі почали відхрещуватися, що там було. Усі почали говорити, що якщо ви їх бачили, то вам здалося, що вони там були. Почалися розмови, що це не ми робили і ми не несемо відповідальності за те, що там відбулося. Але в даному випадку, якщо ви були там присутні - ви несли відповідальність і розуміли наслідки.

У Європейській солідарності від подій під Офісом Президента відмежувалися і заявили, що до погромів непричетні. У монобільшості тим часом ініціюють позачергове засідання Ради, аби осудити дії прихильників Стерненка.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Вже зареєстрований, я сподіваюсь, проєкт постанови Верховної Ради про засудження цих дій, більш ніж 120 депутатів підписали його, там перелічуються деякі момент щодо встановлення якнайшвидшого винуватця цього, щодо звернення щодо вартості реставрації будівлі, тому що вона, мабуть, має історичне значення. Офіс Президента заявляв про це, і звичайно доручення всім силовим структурам швидко розібратися в цій ситуаціях.

МВС, СБУ, держохорона та ДБР вже з'ясовують - чи не був погром замовленням з боку тих або інших політичних сил.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Організаторами безпосередньо які подали заявку на проведення акції були і "рух опору капітуляції", "сила здається громад" чи як називається, це сили точно пов'язані і з Петром Порошенком, і з його оточенням, і з партією "Європейська солідарність" напряму чи побічно - точно там є зв'язок. "Демократична сокира" - це партія, яка підтримувала рух навколо колишнього президента.

Чи буде доведена причетність Петра Порошенка до акту вандалізму на Банковій? Поки питання відкрите. Та все ж політичну відповідальність він несе. Бо саме за часів його президентства "радикальні активісти" почувалися настільки вільно, що перетворилися на реальну загрозу країні.

До речі, суботня акція - не остання. Її організатори вже анонсували наступну - у день розгляду апеляції на вирок Стерненку.