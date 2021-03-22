Володимир Зеленський доручив розробити механізм підтримки бізнесу у "червоних зонах" [ Редактировать ]
Щеплення поза чергою тих, хто записався на імунізацію через портал "Дія", можуть вакцинувати раніше. МОЗ має змінити план вакцинації. Таке доручення міністерство отримало після наради в Президента.
Окрім того, уряд спільно з місцевою владою розробить механізм підтримки бізнесу та людей у "червоних зонах". Володимир Зеленський також заявив, що якнайшвидше підпише закон про відповідальність держави за наслідки щеплення, аби Кабмін міг створити компенсаційний спецфонд.
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