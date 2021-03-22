Місцеві ради самостійно встановлюватимуть режими роботи громадського транспорту під час локдауну [ Редактировать ]
Як працюватиме громадський транспорт у червоній зоні - тепер вирішуватиме місцева влада. Уряд передав на місця право забороняти чи дозволяти роботу автотранспорту та залізниці.
Водночас обмежувати міжобласні перевезення і надалі зможе лише державна комісія. Також місцева влада не зможе впливати на транзитні перевезення, поїздки власним авто та на рух службового транспорту підприємств.
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