Робота транспорту під час локдауну

Як працюватиме громадський транспорт у червоній зоні - тепер вирішуватиме місцева влада. Уряд передав на місця право забороняти чи дозволяти роботу автотранспорту та залізниці.

Водночас обмежувати міжобласні перевезення і надалі зможе лише державна комісія. Також місцева влада не зможе впливати на транзитні перевезення, поїздки власним авто та на рух службового транспорту підприємств.