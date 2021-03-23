Сумщину віднесли до переліку "червоних зон" [ Редактировать ]
До переліку "червоних зон" в Україні додалася Сумщина. Тож обмеження діятимуть у восьми регіонах - Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Одеській, Сумській, Чернівецькій областях та в столиці.
А з середи суворий локдаун розпочнеться в Миколаєві. Там запровадять спецперепустки для проїзду в громадському транспорті.
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