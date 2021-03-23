В Україні внесли зміни до пасажирських перевезень в умовах пандемії [ Редактировать ]
Роботу комунального транспорту у "червоних" зонах регулюватиме місцева влада. Раніше там діяла обов'язкова заборона. Щодо міжобласних перевезень, то їх заборонятиме чи дозволятиме лише державна комісія.
Це стосується і транзитних доправлень, поїздок власним авто, а ще службового транспорту підприємств, якщо про маршрут повідомили Нацполіцію за 2 дні та в салоні зайняті тільки місця для сидіння.
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