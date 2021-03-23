Роботу комунального транспорту у "червоних" зонах регулюватиме місцева влада. Раніше там діяла обов'язкова заборона. Щодо міжобласних перевезень, то їх заборонятиме чи дозволятиме лише державна комісія.

Це стосується і транзитних доправлень, поїздок власним авто, а ще службового транспорту підприємств, якщо про маршрут повідомили Нацполіцію за 2 дні та в салоні зайняті тільки місця для сидіння.