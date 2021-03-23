У Києві працюватиме громадський транспорт попри карантинні обмеження [ Редактировать ]
Громадський транспорт у Києві працюватиме, але з дотриманням протиепідемічних норм. Місця для сидіння в маршрутках та автобусах мають бути заповнені не більше ніж наполовину.
Метро обмежуватимуть лише в години пік. Локдаун запровадили в столиці ще від суботи, але темпи захворюваності на COVID-19 зростають. Більше про ситуацію в столиці - розповість Марія Кагал.
У столиці знову березневий локдаун. Торговельно-розважальні центри, кінотеатри та інші заклади культури закриті. Релігійні богослужіння лише за умови: одна людина на 10 квадратних метрів. Масові заходи заборонені.
Діана, жителька Києва:
Уже второй год подряд я не могу нормально отпраздновать день рождения из-за локдауна. Хотелось бы сходить в ресторан, или сходить на шоппинг, побаловать себя. Ну, ничего, будем приспосабливаться опять к этому карантину.
Хоч святкувати день народження найближчі три тижні буде ніде, зате бьюті-процедурами можна себе потішити. Оскільки салони краси працюють тільки за попереднім записом. Робота спортзалів також дозволена, але без групових занять. А от заклади харчування знову пристосовуються до вже звичних обмежень - продають лише "на виніс".
Ми працюємо в режимі магазину, але ще з сьогоднішнього дня відкрили таке міні-вікно. Трошки-трошки відчувається, що постійних гостей стало трошки менше.
Магазини працюють тільки на продаж продуктів, товарів для тварин, а також засобів гігієни та побутової хімії. Громадський транспорт у столиці поки що курсує у звичному режимі, але салони заповнені не більше ніж наполовину. Водії кажуть: з початком карантину людей поменшало.
Вони ж розуміють, що не можна. По радіо говорять, по телевізору.
Пенсіонерів більше стало. - А якщо дуже багато людей? - То ми закриваємо двері.
Та не всі пасажири схвалюють аж такі категоричні обмеження.
Федір, житель Києва:
Нада обмежувать, но нада шоб ето самоє люди їздили по сідєніях, а то сідєніє свободно, а вони даже не бере людей, ну шо це за таке? А місця там ше з десяток пустих, як так можна ето самоє? Я понімаю стоячих нє, а сидячих же є де сісти.
У метро також контролюватимуть кількість пасажирів. У години пік там зачинятимуть частину дверей до вестибюлів станцій і в такий спосіб сподіваються зменшити потік людей. Обмеження також торкнуться закладів освіти. Студенти та школярі після канікул навчатимуться дистанційно. А от дитячі садки працюватимуть без змін.
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