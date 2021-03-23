У Великій Британії першу дозу протиковідної сироватки вже отримала половина дорослого населення. Проте уряд попереджає про можливе сповільнення процесу. У чому річ - дізнавалася Світлана Чернецька.

Нарешті дійшла черга й до прем'єр-міністра. Він вакцинувався в групі, кому за 50 років. Борису Джонсону принципово вкололи сироватку від AstraZeneca. Насамперед тому що це розробка місцевих Оксфордських науковців. Але також, щоб розвіяти сумніви громадян щодо її безпечності.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Слухайте не лише мене, але й науковців, європейську медичну агенцію, нашого регулятора. Ризик захворіти надто високий. Обов'язково вакцинуйтеся.

Загалом уже половина усього дорослого населення країни отримала першу дозу сироватки проти коронавірусу. Хоча такі рекордні темпи імунізації буде важко зберігати й надалі. Кількість нових вакцинованих зростатиме значно повільніше, бо більшість щеплень буде зроблена в межах другого етапу.

Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

У квітні приблизно 12 мільйонів людей мають отримати другу дозу вакцини. Адже цю процедуру не можна відкладати більше, аніж на 12 тижнів від моменту отримання першої дози. Ну і завжди можливі затримки, як-от: коли нам довелося проводити додаткові перевірки мільйона семисот тисяч доз, щоб переконатися в їхній безпеці.

Крім того, прогнозують значну затримку поставки з Індійського інституту крові. 5 мільйонів доз AstraZeneca прибуде на місяць пізніше, аніж заплановано. На заводі пояснюють, що не встигають через замовлення для Індії. До того ж там зобов'язалися цього року виготовити мільярд доз для країн з низьким та середнім достатком.

Роберт Дженрік, міністр житлового будівництва Великої Британії:

Ми від початку говорили, що проблеми з поставками дуже ймовірні, як і в будь-якій іншій галузі, адже процес виробництва доволі складний. І таке вже траплялося з нами раніше. Ми отримаємо значно менше доз, аніж очікували, але в травні знову можливе зростання поставок.

Оскільки програма вакцинації випереджала графік, то значного відставання не очікують. А всіх дорослих обіцяють вакцинувати до кінця липня. Тим паче, що обидва місцеві заводи виготовляють сироватку AstraZeneca за планом. Окрім того, у травні мають прибути перші партії американського препарату Moderna.

Щоправда, не виключені затримки з сироваткою Pfizer - її виготовляють на бельгійському заводі. А отже є загроза блокування експорту Євросоюзом. У Брюсселі вважають, що Британія і так сильно відірвалася в програмі імунізації, тож готові дози натомість мають використати в європейських країнах.