У Бристолі протестували проти законопроєкту про поліцію [ Редактировать ]
У Бристолі мітингували проти закону про поліцію. На протест вийшли тисячі людей. Атакували поліцейський відділок: вибили вікна й підпалили дві поліцейські автівки.
Кількох правоохоронців ушпиталили з травмами. Причиною протестів став новий законопроєкт, що передбачає істотне розширення повноважень поліцейських, зокрема, щодо розгону мітингів.
по теме
Попри те, що в місті діють карантинні заходи, люди зібралися на святкування без захисних масок. дозволів на проведення заходу організатори теж не мали
Гучне вбивство обговорюють і у Великій Британії. Там оплакують 33-річну жінку, яка зникла дорогою додому. У її викраденні та смерті звинувачують поліцейського з елітного підрозділу
У Відні на мітингу проти карантинних обмежень правоохоронці оштрафували близько трьох тисяч активістів. Про це повідомили в міністерстві внутрішніх справ Австрії
У Харкові виявили злочинну групу, яка переправляла наркотики на окуповані території Донбасу. Ділки ховали препарати в дитячих іграшках та звичайних посилках
10 людей загинули під час стрілянини у США. Невідомий відкрив вогонь у магазині міста Боулдер, штат Колорадо. Серед жертв - 51-річний поліцейський, який першим прибув на місце події