12 мертвих червонокнижних птахів знову виявили в заповіднику "Асканія-Нова". Це дев'ять сірих журавлів і три Огарі червоні. Це не перша смерть пернатих. Птахи гинуть ще із січня. У чому причина? дізнавалася Марина Михайловська.

Загинув один, другий третій. Вчора вони були всі живі.

Це червонокнижні сірі журавлі. Трупи унікальних птахів щодня з'являються на території заповідника.

А цей ще живий. Але вже кволий і не може навіть злетіти. Журавель у муках помиратиме протягом тижня. Допомогти йому вже неможливо.

Віктор Гавриленко, директор біосферного заповідника "Асканія-Нова"

Це крововилив у легенях. І взагалі, коли розтинаєш птаха, видно, що там все в крові, кров не згортається.

Залишилися на Херсонщині зимувати, але спіткала смерть. Від початку року лише на території заповідника загинули до півтори тисячі птахів майже двадцяти видів. Зокрема й рідкісні.

Віктор Гавриленко, директор біосферного заповідника "Асканія-Нова"

Саме на території біосферного заповідника гинуть птахи, занесені до Червоної книги України, до міжнародних охороняємих списків. Так склалося, що ми знаходимося на перетині міграційних коридорів. Зараз розпочався знов проліт птахів.

Випадків масової загибелі птахів в "Асканія-Нова" від початку року було декілька. І всі вони, переконаний директор заповідника, припадають на період, коли фермери обробляли сусідні поля хімікатами. Розтини та лабораторні аналізи показали: пернаті отруїлися.

Владислав Седик, перший заступник голови Держпродспоживслужби:

Токсичну дію дали речовини типу бродіфакум. Це діюча речовина пестициду, яка використовується для боротьби з мишовидними гризунами. В нас лабораторне є підтвердження, що саме ця речовина стала причиною загибелі.

У місцевій сільраді розповіли, фермери справді застосовували хімікати через нашестя гризунів. Втім, змусити їх припинити робити це не можуть.

Вадим Поліщук, селищний голова "Асканія-Нова":

Ми лише можемо надати на сьогодні рекомендації. Тому що, коли користувачі отримували земельні ділянки на умовах аукціону, жодним чином не були прописані певні обмеження. На сьогодні, якщо обмежень не має, підстав для розірвання договору в нас, мабуть, не має.

Наразі в радіусі 40 кілометрів від заповідника використовувати хімікати проти гризунів заборонили. Поки що на три тижні. За фактами загибелі птахів поліція відкрила два кримінальних провадження.

Тетяна Пшонь, речниця ГУ Нацполіції у Херсонській області:

На постійній основі щоденно окремий екіпаж групи реагування здійснюватиме об'їзд земель, прилеглих до меж заповідника. Інспектори контролюватимуть рух транспорту, задіяного для земельних робіт. В разі сумніву у безпечності матеріалів, що вноситимуться на поля, на місце терміново виїжджатиме слідчо-оперативна група.

Препарати для отруєння гризунів в Україні офіційно дозволені, але масового мору птиці досі не фіксували. Втім, навіть якби й було порушення технології застосування, в законодавстві відповідальності за це не передбачено. А втім, збитків природі України вже завдано більш як на 4 мільйони гривень.