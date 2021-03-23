У Білорусі зафільмували дві колони військової техніки [ Редактировать ]
Дві колони військової техніки зафільмували цієї ночі жителі білоруського Гродна. Танки, вантажівки та бойові машини піхоти проїхали вулицями міста близько опівночі. Цю інформацію підтвердили видання Нью-Гродно і Belsat.
Ймовірно, що техніка рухалася з військових частин до навчального полігону. Гродно розташоване в західній частині Білорусі. Звідти до кордону з Польщею - 15 кілометрів, до Литви - 30.
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