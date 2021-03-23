С 24 марта по 13 апреля в Днепре усиливают карантин Источник: РБК-Украина

Власти Днепра приняли решение с четверга, 25 марта, ввести в городе жесткий карантин для снижения распространения коронавируса. Об этом мэр Днепра Борис Филатов сообщил на своей странице Facebook.

И хотя Днепр пока еще не в "красной" зоне (и, надеюсь, не будет) принято волевое решение сделать это.

В отличие от других территориальных громад мы не будем тянуть "до упора", а потом мучиться с коллапсом системы здравоохранения. Слишком агрессивен стал вирус. Слишком "помолодели" тяжелые больные. Слишком много смертей.

Мэр Днепра пообещал, что карантинные ограничения городские власти постараются сделать максимально комфортными для бизнеса, разрабатывается механизм компенсаций из местного бюджета.

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На сайте горсовета сообщается, что с 24 марта по 13 апреля в Днепре вводятся следующие ограничения:

льготные перевозки пассажиров разрешены в период с 10:00 до 15:00;

разрешен прием посетителей в заведения торговли, общепитах и бытового обслуживания при условии одновременного нахождения не более чем одного посетителя на 10 кв. м площади. Посетители и обсуживающий персонал должны быть в масках;

запрещено проведение спортивных матчей со зрителями;

с 29 марта на дистанционное обучение переводят школьников 5-11 классов. Младшие классы продолжают посещать школы.

В Днепре будет разрешено:

работа кинотеатров, театров и других заведений культуры при заполненности залов менее 50%;

работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, кроме проведения групповых занятий, и при нахождении в помещении не более 1 посетителя на 20 кв. м.

Напомним, что 22 марта Кабинет министров Украины позволил местным властям самостоятельно решать, ограничивать ли работу общественного транспорта на время усиленного карантина.