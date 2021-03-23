В Киеве запретили ходить без маски на улице: каким будет штраф [ Редактировать ]
Во вторник, 23 марта, Кабинет министров Украины принял постановление о том, что в регионах "красной" зоны, куда относится и Киев, и Киевская область, запрещено находиться без маски на улице.
К местам, где будет действовать такой запрет относятся:
- парки/скверы,
- пляжи,
- кладбища,
- другие общественные территории.
Штраф за нарушение масочного режима равен 170 - 250 грн.
Напомним, что с 20 марта до 9 апреля в Киеве ужесточили карантин. Ресторанам и кафе в столице разрешили работать только на вынос, закрыться пришлось учреждениям культуры (кино, музеи, театры, концертные залы) и торгово-развлекательным центрам.
Ранее сообщалось, что 22 марта Кабинет министров Украины позволил местным властям самостоятельно решать, ограничивать ли работу общественного транспорта на время усиленного карантина.
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