В Ірпені на Київщині місцеві мешканці вийшли на захист зеленої зони, яку вирубують під чергове будівництво. Напередодні активісти знесли встановлені паркани і вимагають у власників відмовитись від конфліктної території. Чи дійшли сторони згоди, Марічка Мельник розкаже.

Цьому лісу 62-65 роки і я пам'ятаю, що я не могла піти в школу, бо мені було сказано 200 дерев посадиш гуляй і ми з братом цей ліс садили от це аж до кінця.

Уже десятиліття місцеві захищають цю зелену зону від забудови. Та щороку, кажуть, боротися дедалі важче. Після кількох років затишшя тут знову взялися вирубувати дерева та зводити паркани.

Марина Огнєва, жителька Ірпеня:

Всі переїжджають в Ірпінь заради зелені заради природи. І виходить так навіть ті хто купують тут будинки з нових мешканців опиняються в ситуації коли все вирубається.

Лаврентій Кухалейшвілі, громадський активіст:

Парк активного відпочинку Курган мало того, що він залишився останній в цьому мікрорайоні для відпочинку. Тут, за свідченнями місцевих мешканців, є імовірні поховання німецьких вояків і ще декілька років назад ми створили план схему зробили відповідний акт і звернулися до спілки по догляду за військовими похованнями, щоб вони провели тут розвідку.

Парк "Курган", за даними активістів, влада поділила на сім частин і продала в приватні руки вже давно. Раніше прокуратура порушувала кримінальну справу. І на земельну ділянку наклали арешт. Проте пізніше його скасували - і територію знову віддали під забудову.

Валентин Волошин, житель Ірпеня:

Наша влада зовсім не враховує наші побажання, вже скільки раз писали петиції наша влада ніяк не може врівняти положення між курортною зоною і застроєними зонами нажаль тут зараз більше вибачте заброшених постройочок от таких ось, що поставили паркан і люди і вони не строяться потому що не можуть.

Один із забудовників Дмитро викупив частину лісу в дев'ятнадцятому році. Цю земельну ділянку, стверджує, перевіряли його юристи і жодних зауважень не було. Чоловік має всі дозвільні документи і відступати не планує.

Дмитро Димитров, забудовник:

На даному етапі ми будемо намагатися домовлятися з громадою ми також маємо усе законне право яке підтверджено документально. Моя родина не має власного житла. Я переїхав з Донецька я не хочу купувати у багатоповерхівці десь за такі величезні кошти квартиру.

Чому територія на вісім гектарів опинилась у руках забудовників - спочатку погодились прокоментувати у міській раді, проте згодом - передумали.

Хоч влада і не йде на поступки, місцеві здаватись не збираються. І навіть якщо законні методи не допоможуть - планують самотужки охороняти парк від забудовників.