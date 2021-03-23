У МОЗі застерігають: в Україні шириться мутація "британського" штаму коронавірусу. Він утричі заразніший, більш агресивний та частіше вражає молодь, - каже міністр охорони здоров'я. Тому українцям треба бути ще пильнішими і звертатись до лікарів, щойно з'являться перші симптоми захворювання.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: