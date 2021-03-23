В Україні шириться британський коронавірус [ Редактировать ]
У МОЗі застерігають: в Україні шириться мутація "британського" штаму коронавірусу. Він утричі заразніший, більш агресивний та частіше вражає молодь, - каже міністр охорони здоров'я. Тому українцям треба бути ще пильнішими і звертатись до лікарів, щойно з'являться перші симптоми захворювання.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
В штаму дуже короткий інкубаційний період 1-3 дні. Хвороба розвивається дуже швидко. Безсимптомного перебігу хвороби практично не фіксується. Крім органів дихання вірус почав вражати слизові, нирки, та навіть центральну нервову систему, також печінку.
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