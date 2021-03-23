В Японії почався сезон цвітіння сакури [ Редактировать ]
В Японії у розпалі сезон цвітіння сакури. Цього року дерева розпустили квіти майже на два тижні раніше, ніж зазвичай. Люди йдуть у парки та сквери помилуватися ніжнім цвітінням свого національного символу.
Особливо популярний у цей період Імператорський палац у центрі Токіо. Раніше сюди масово приходили люди, влаштовували пікніки та співали під деревами.
Ця давня традиція носить назву "Ханамі". Однак цього року - у розпал третьої хвилі епідемії - влада просить громадян обмежитися лише спогляданням квітів.
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