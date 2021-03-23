В Офисе президента Украины предложили выплатить малому и среднему бизнесу по 8 тысяч гривен, как компенсацию за "красную" зону. Для этого предлагают использовать механизм, который действовал в декабре прошлого года. Об этом говорится на сайте Офис президента.

Для получения выплат предлагают использовать уже известный механизм выплат через портал "Дия".

Будет возможность подать заявку на портале государственных услуг "Дия" и гарантированно получить из государственного бюджета выплату в размере 8 тысяч гривен", - сказала заместитель руководителя ОП Юлия Свириденко.

Отметим, местные власти будут иметь возможность добавить к сумме государственной помощи средства из местного бюджета, чтобы увеличить общую сумму материальной помощи.

Как ранее сообщалось, Кабмин утвердил минимальный размер должностного оклада в 2021 году в государственных органах. Минимальный оклад составит 4540 гривен. Соответствующее решение принято на заседании правительства 13 января.