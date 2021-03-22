Компенсации предпринимателям, которые пострадали из-за введения властями жесткого карантина, планируют возобновить. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Так, выплаты смогут получить в регионах "красной" зоны.

Этот вопрос, по словам Шмыгаля, он обсудил с министрами.

Поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте.

Также сообщали, когда и на сколько вырастут пенсии в 2021 году.

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