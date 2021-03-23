Отстранение невакцинированных детей от уроков признали законным [ Редактировать ]
Во вторник, 23 марта, Верховный суд Украины признал законным отстранение от обучения детей без необходимых прививок. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Так, рассматривался иск родителей одной из школьниц учебного заведения Запорожья. Ребенка еще в 2019 году отстранили от занятий из-за отсутствия справки о сделанных прививках.
Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда оставил без изменений судебные решения районного и апелляционного судов, которыми отказано в удовлетворении иска о признании недействительным и отмене приказа директора лицея об отстранении от занятий ученицы, не привитой по возрасту.
В суде признали, что закон дает право родителям отказаться от проведения обязательных прививок ребенку. Однако такое решение противопоставляется общему праву других детей на безопасные и безвредные условия обучения.
Государство, установив запрет посещать учебное заведение ребенком, у которой нет профилактических прививок, реализует свой долг по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса.
Так, право девочки на получение образования не нарушено. Для детей, которые не могут посещать учебное заведение из-за отсутствия прививок, установлены альтернативные способы получения образования.
Напомним, что в 2019 году детям без прививок запретили посещать детсады и школы.
по теме
В этом году для учащихся 4 и 9 классов отменили прохождение государственной итоговой аттестации
Цього року ті, хто завершує здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, ДПА не складатимуть. А в їхньому табелі буде написано "звільнені"
Новина про скорочення класу шокувала не тільки школярів, а і їхніх батьків, адже школа №29 - єдина в мікрорайоні Дахнівка
Цього року ті, хто завершує здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, ДПА не складатимуть
Майже 500 тисяч доз дитячої вакцини від туберкульозу прибули в Україну на замовлення МОЗ