На Одещині фіксують рекордний приріст захворювань на коронавірус [ Редактировать ]
На Одещині за попередню добу рекордний приріст хворих із Ковідом. В області діють суворі обмеження "червоної зони". Чи дотримуються їх місцеві жителі - дізнавалися наші кореспонденти.
Зранку в спальних районах Одеси на зупинках громадського транспорту вишикувались величезні черги. До трамваїв і тролейбусів пасажирів пускають лише на місця для сидіння. Люди невдоволені, але поки що без скандалів.
Руслана, жителька Одеси:
Когда был прошлый раз локдаун в Одессе, то трамваи - один не успевал отходить - другой подъезжал! А сейчас вот, вы прекрасно видите, мы сколько стоим уже?
Тетяна, жителька Одеси:
А как вот нам ехать на работу? Понимаете, моему начальнику плевать, другим начальникам тоже, что мы не можем вовремя доехать на работу! А как мне ехать вечером, скажите: во сколько я приеду?
Зовсім інша картина в маршрутках. Чимало мікроавтобусів буквально забиті пасажирами. Чиновники обіцяють запровадити штрафи для таких водіїв, але містяни вважають: це тільки погіршить ситуацію.
Валентина, жителька Одеси:
Люди будут ложиться на рельсы и все, а маршрутчики перестанут ходить - потому что им невыгодны сидячие! Они останутся без зарплат!
За правилами "червоної зони", на Одещині відсьогодні закрили непродовольчі ринки. Але, як бачимо, заборон дотримуються не всі. Це "Привоз" та сусідній з ним будівельний ринок. Продавці не хочуть нічого пояснювати - проте на їхній захист стають покупці: мовляв, людям треба працювати.
Василь, житель Одеси:
Давайте закроем рынки, магазины пойдем на карантин, все: берем белые простыни и идем на кладбище занимать место!
А це вже курортна "Аркадія" і величезна кількість кафе біля пляжів. За новими правилами, вони можуть працювати лише "навиніс" чи в режимі доставки, та уникати скупчення клієнтів у приміщеннях. Там, де ми побували, вимог дотримуються.
Юлія Шевкопляс, адміністратор кафе:
Ну, ви розумієте: це третій локдаун в нашій історії: перший локдаун - було страшно, другий локдаун - ми уже звикли, а до третього - відносимся досить спокійно! всі ми люди - і ніхто не хоче хворіти!
А "хворіє" Одещина наразі доволі масштабно. Лікарні, які приймають ковідних пацієнтів, станом на ранок завантажені на 70 відсотків. Тож посадовці терміново готують додаткові місця. Планують, що впродовж двох тижнів у регіоні їх облаштують понад пів тисячі. Тож коли область вийде із червоної зони спрогнозувати складно.
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