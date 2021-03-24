Уряд просить не їздити і за кордон

Німеччина продовжила загальний локдаун до 18 квітня і запровадила якнайсуворіші обмеження на великодні свята. Що буде заборонено і закрито на Великдень? Розкаже Тетяна Логунова.

Виснажені політики і стомлені журналісти. Як Німеччина цього року святкуватиме Великдень - Ангела Меркель розповіла о третій ночі. До цього часу тривала її нарада з прем'єрами всіх земель, яку канцлерка кілька разів переривала. Бо пропозиції регіональних лідерів здавалися їй недостатньо ефективними. Домовилися аж надранок. Великодні свята Німеччина проведе в режимі жорсткого локдауну. Через стрімке поширення мутованого штаму коронавірусу.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Наразі в нас нова хвиля пандемії. Домінує британський штам, і ми маємо справу з іншим вірусом, з його новими характеристиками. Він ще небезпечніший і легше передається.

Під час великодніх свят, тобто з першого до п'ятого квітня - життя в Німеччині фактично зупиниться. Буде заборонено збиратися компаніями більше ніж уп'ятьох і подорожувати в межах свого регіону. Уряд просить не їздити і за кордон.

Маркус Зедер прем'єр-міністр Баварії:

Хочу попередити всіх, хто думає: "добре, тоді я полечу до іншої країни". Перед поверненням будьте готові здати обов'язковий тест. Без нього ви не повернетеся додому.

Церковні великодні служби - дозволять проводити лише в онлайн-форматі. Не працюватимуть і продовольчі супермаркети. Тож німців закликали запастися харчами заздалегідь.

А от для центрів вакцинації, уряд зробив виняток. Під час великоднього локдауну щеплення не тільки не припинятимуть, а ще й намагатимуться імунізувати якнайбільше людей. Дозволили працювати і закладам, які тестують на коронавірус.

На рішення уряду німці реагують по-різному. Палітра настроїв - від схвалення до повного несприйняття.

У нас новий спалах коронавірусу. І потрібно разом з ним боротися. Зібратися із силами і трохи посидіти вдома. Можна вийти в парк чи на прогулянку до лісу.

Це якийсь нонсенс. Ми й так уже закрили все, що можна, проте нічого не допомагає. Кількість хворих і далі зростає. Я не думаю, що великодній локдаун щось змінить.

За минулу добу в Німеччині на Ковід занедужали сім з половиною тисяч людей. Двісті п'ятдесят - померли.