В селе Теребля Закарпатской области произошел масштабный пожар в жилом комплексе "Солотвинский". Огнем охвачены два многоквартирных жилых дома этого комплекса.

Как рассказал местное СМИ, горят новостройки комплекса, которые построили для переселенцев из населенного пункта Солотвино.

Ориентировочная площадь возгорания, по данным ГСЧС, составляет 1200 квадратных метров. На месте работают 6 единиц техники и более 30 спасателей из пожарно-спасательных подразделений городов Тячев, Виноградов, Хуст и пгт Вышково.

"По предварительной информации, пострадавших нет", - рассказали спасатели.

Напомним, что 17 марта при пожаре в Кропивницком погибла четырехлетняя девочка.