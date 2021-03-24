На межі з окупованим Кримом сьогодні літали "Смерчі" та "Оси". На півдні України війська протиповітряної оборони тренувалися збивати ворожі безпілотники. За легендою навчань, противник запустив зі своєї території бойові та розвідувальні дрони.

Завдання українських військових знищити повітряні об'єкти та пункти їхньої дислокації. До навчань залучили реактивні системи залпового вогню "Смерч" і зенітно-ракетні комплекси "Оса". Усі цілі успішно знешкодили.