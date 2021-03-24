Навчаються зараз і в прикордонній службі. У Черкаському центрі підготовки відточують навички прикордонники, задіяні в Операції Об'єднаних сил. Вчать тих, хто поїде на лінію розмежування. Тож бійці мають не тільки влучно стріляти, а й надавати першу медичну допомогу. Більше розповість Станіслав Кухарчук.

Останні приготування, команди та настанови командира і відразу в бій. На цьому етапі вишколу бійцям Луганського прикордонного загону потрібно відбити захоплений умовним противником блок-пост, виявити поранених побратимів і врятувати їм життя. Ще тиждень тому ці хлопці служили в ООС, тому й умови навчань для них максимально наближені до реальних.

Відбити блок-пост під ворожим артилерійським обстрілом це початковий етап випробувань. Доки одні тримають оборону, інші намагаються знайти поранених, швидко оцінити їхній стан і зупинити кровотечу. Суворі інструктори відводять на цей етап до кількох хвилин.

За легендою навчань, поранені в критичному стані, і мобільній бригаді потрібно терміново організувати їхню евакуацію або хоча б винести із зони обстрілу. Для цього бійці імітують зачищення сусідніх із блок-постом приміщень.

Далі інструктор ще більше ускладнює завдання, бійцям потрібно виявити візуально непомітні поранення. Ці сюрпризи для групи підготував викладач тактичної медицини.

Роман Ткаченко, викладач тактичної медицини:

Сюрпризи ми завжди їм залишаємо, ніколи не буває нічого легкого, якщо вони пропустили якийсь елемент, то поранений помре під час евакуації.

На рукаві в Романа наклеєні 4 стрічки, саме стільки помилок може припуститися група - за кожну інструктор зриває стрічку. Чотири ж промахи означають, що підрозділ починає етап заново. У мобільній прикордонній групі Сергій від початку війни. Упевнений: якби такі тренування проводили чотирнадцятого року, у війську було б менше втрат.

Сергій, військовослужбовець Державної прикордонної служби:

Більш зараз напрямок на тактичну медицину, на вогневу підготовку особового складу, ми раніше економили на набоях, зараз більше молодому поколінню дають вогневої підготовки, фізичної підготовки, підготовка була, не скажу що погана, але гірша ніж зараз.

Разом із тактичною медициною, луганські прикордонники ще мають пройти військову тактику та вогневу підготовку. Повний курс для них розрахований на 20 днів, після нього хлопці знову вирушать на фронт.