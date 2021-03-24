В 125 странах мира обнаружили британский штамм коронавируса. Среди них и Украина.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За последнюю неделю этот штамм зафиксировали в еще семи странах. В то же время, так называемый штамм из Южной Африки нашли уже в 75 странах, из которых 11 - за прошлую неделю, бразильский - в 41 стране.

В ВОЗ отметили продолжение тенденции к росту прироста новых случаев коронавируса уже четвертую неделю подряд.

За последние семь дней нашли 3,3 миллиона новых случаев заражения COVID-19.

Напомним, что президент Зеленский назвал сообщения о побочных эффектах Covishield "информационной атакой".