"Британский" штамм коронавируса нашли в 125 странах мира [ Редактировать ]
В 125 странах мира обнаружили британский штамм коронавируса. Среди них и Украина.
Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
За последнюю неделю этот штамм зафиксировали в еще семи странах. В то же время, так называемый штамм из Южной Африки нашли уже в 75 странах, из которых 11 - за прошлую неделю, бразильский - в 41 стране.
В ВОЗ отметили продолжение тенденции к росту прироста новых случаев коронавируса уже четвертую неделю подряд.
За последние семь дней нашли 3,3 миллиона новых случаев заражения COVID-19.
Напомним, что президент Зеленский назвал сообщения о побочных эффектах Covishield "информационной атакой".
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