В Финляндии нашли новый штамм коронавируса [ Редактировать ]
В финском городе Турку обнаружили возможный новый штамм коронавируса. Он по характеристикам напоминает южноафриканскую мутацию вируса. Об этом сообщает Центральная университетская больница Турку.
Как сообщается, новый вид COVID-19 обнаружили у местных студентов. У всех зараженных наблюдаются легкие симптомы заболевания. Врачи считают, что обнаруженный вариант вируса довольно легко распространяется, поскольку больных студентов насчитывается уже более чем 90.
В учреждении отметили, что этот штамм не идентичен южноафриканскому, в связи с чем предполагается, что он снова мутировал.
"Мы пока не знаем, откуда он появился здесь. Это станет ясно позже, когда будет известен весь геном вируса", - сообщил главный врач больницы.
Напомним, что президент Зеленский назвал сообщения о побочных эффектах Covishield "информационной атакой".
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