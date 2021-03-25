Зеленський закликав Раду заплатити "карантинні" бізнесменам у червоних зонах [ Редактировать ]
Підприємцям із "червоних зон" виплатять вісім тисяч гривень компенсації за карантин. Відповідний законопроєкт вніс у Верховну Раду Володимир Зеленський. Гроші виділятимуть і з державного, і з місцевих бюджетів.
Звернутися із заявою про виплату допомоги - слід протягом 30 днів від моменту запровадження локдауну. Зробити це можна буде, зокрема, через додаток "Дія".
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Буде запроваджено грошові виплати та підтримку по аналогії з тією, яку люди отримували взимку. Зокрема розроблено комплекс заходів по підтримці людей та бізнесу, які будуть реалізовані у співпраці з органами місцевого самоврядування.
по теме
ФОПам із "червоних зон" виплатять 8 тисяч гривень компенсації за карантин. Відповідний законопроєкт вніс у Верховну Раду Володимир Зеленський
Уряд спільно з місцевою владою розробить механізм підтримки бізнесу та людей у "червоних зонах"
Головні напрямки, які визначили для спільних проєктів, - це допомога з реформами та розвиток енергетики
В понедельник, 22 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект
Фракция "Слуги народа" инициирует внеочередное заседание Верховной Рады