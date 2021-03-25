Дві смерті після вакцинації. У Чернівцях напередодні помер провізор аптеки військового госпіталю, якому раніше зробили щеплення. Попередня причина смерті гострий мозковий інсульт. А у військовій частині на Одещині померла жінка-військова. За попередньою інформацією, це сталося через гостру серцево-судинну недостатність. Деталі з'ясовував Андрій Анастасов.

Інні Нарожній було сорок три. У селищі Чорноморське вона служила за контрактом у зенітно-ракетному полку на посаді бухгалтера. Вона зробила покупки в місцевому магазині, вийшла і знепритомніла. Продавчиня розповідає: швидка приїхала хвилин за п'ятнадцять.

Ганна Фаюк, жителька селища Чорноморське:

Смотрим: делают искусственное дыхание и потом буквально встали эти медики, говорят: женщина умерла.

У неділю, як і ста двадцяти іншим військовим, мобільна бригада зробила жінці щеплення проти коронавірусної хвороби вакциною "Ковішилд": адже, Інна мала їхати до району проведення операції об'єднаних сил. Протипоказань до вакцинації в неї не було.

Мінохорониздоров'я повідомило: за попередніми даними, Інна Нарожна померла внаслідок гострих порушень кровообігу, жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання. А згодом відомство оприлюднило результати розтину померлої.

Причина смерті військовослужбовиці, яка померла у вівторок в Одеській області - гостра серцево-судинна недостатність. У неї також встановлено атеросклеротичний кардіосклероз.

Втім, у Міністерстві оборони закликають не поспішати з висновками, а дочекатися експертної думки. І наголошують: решта вакцинованих військових почуваються добре.

Анатолій Будяшевський, начальник служби зв'язків з громадськістю оперативного командування "Південь":

Вона робила щеплення, але пов'язано це з її смертю чи не пов'язано - ми не можемо сказати: немає ще висновків експертів, патологоанатомів, що саме це привело до її смерті!

Не панікувати закликають і лікарі-імунологи.

Андрій Волянський, доктор медичних наук, лікар-імунолог:

Это два случая на миллион доз. То есть, на самом деле это очень немного и в условиях, когда вакцина защищает жизни людей.

Відомо, що результати розтину тіла тепер має розглянути група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації.