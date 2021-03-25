Вийшла з магазину, впала, померла: на Одещині загинула військова після вакцинації [ Редактировать ]
Дві смерті після вакцинації. У Чернівцях напередодні помер провізор аптеки військового госпіталю, якому раніше зробили щеплення. Попередня причина смерті гострий мозковий інсульт. А у військовій частині на Одещині померла жінка-військова. За попередньою інформацією, це сталося через гостру серцево-судинну недостатність. Деталі з'ясовував Андрій Анастасов.
Інні Нарожній було сорок три. У селищі Чорноморське вона служила за контрактом у зенітно-ракетному полку на посаді бухгалтера. Вона зробила покупки в місцевому магазині, вийшла і знепритомніла. Продавчиня розповідає: швидка приїхала хвилин за п'ятнадцять.
Ганна Фаюк, жителька селища Чорноморське:
Смотрим: делают искусственное дыхание и потом буквально встали эти медики, говорят: женщина умерла.
У неділю, як і ста двадцяти іншим військовим, мобільна бригада зробила жінці щеплення проти коронавірусної хвороби вакциною "Ковішилд": адже, Інна мала їхати до району проведення операції об'єднаних сил. Протипоказань до вакцинації в неї не було.
Мінохорониздоров'я повідомило: за попередніми даними, Інна Нарожна померла внаслідок гострих порушень кровообігу, жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання. А згодом відомство оприлюднило результати розтину померлої.
Причина смерті військовослужбовиці, яка померла у вівторок в Одеській області - гостра серцево-судинна недостатність. У неї також встановлено атеросклеротичний кардіосклероз.
Втім, у Міністерстві оборони закликають не поспішати з висновками, а дочекатися експертної думки. І наголошують: решта вакцинованих військових почуваються добре.
Анатолій Будяшевський, начальник служби зв'язків з громадськістю оперативного командування "Південь":
Вона робила щеплення, але пов'язано це з її смертю чи не пов'язано - ми не можемо сказати: немає ще висновків експертів, патологоанатомів, що саме це привело до її смерті!
Не панікувати закликають і лікарі-імунологи.
Андрій Волянський, доктор медичних наук, лікар-імунолог:
Это два случая на миллион доз. То есть, на самом деле это очень немного и в условиях, когда вакцина защищает жизни людей.
Відомо, що результати розтину тіла тепер має розглянути група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації.
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