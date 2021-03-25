Великодній мега-локдаун у Німеччині скасовується. Ангела Меркель несподівано передумала посилювати карантинні обмеження на свята. Опозиціонери назвали дії уряду непрофесійними і хаотичними. Чому канцлер змінила свою думку - знає Тетяна Логунова.

Уряд планував оголосити вихідні з першого до п'ятого квітня. І зупинити роботу всіх підприємств, установ і навіть продовольчих магазинів. Тепер вони не працюватимуть лише три дні: у страсну П'ятницю, Великдень і Великодній Понеділок.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Виникло багато запитань щодо виплати заробітної плати, перерахування втрачених робочих годин, загальної ситуації на підприємствах. І ці проблеми не вдасться вирішити так швидко. Хочу наголосити - ця помилка моя і тільки моя. Бо врешті-решт уся відповідальність - на мені.

На емоційну промову канцлерки - німці відреагували не менш емоційно.

Це проблематично, коли сьогодні кажуть одне, а завтра інше. Я, до речі, підтримував посилення карантину. Але зрозумію людей, які тепер запитають: чого вони від нас взагалі хочуть?

Добре, що політики визнають помилки. Зараз важкі часи і ніхто напевне не знає, що і як краще робити.

Якщо великодній мегалокдаун Меркель скасувала, то усі інші обмеження - залишила. На свята дозволено збиратися компаніями до п'яти осіб і заборонено подорожувати країною. Останній пункт особливо обурив представників готельного бізнесу. Вони не розуміють: чому, наприклад, на іспанську Майорку - можна, а у німецькі Альпи вже ні.

Губерт Бухвайзер, власник мережі апартаментів у курортному місті Гарміш-Партенкірхен:

Я цього не розумію. Я здаю апартаменти і знаю що, люди, які їх винаймають, добре захищені. Поясніть, чому можна зробити тест і полетіти на Майорку, а приїхати з тестом на відпочинок у Баварію або в інший регіон країни, заборонено?

Для німецьких туристів, які на свята вирушать відпочивати за кордон, уряд теж підготував сюрприз. Повернутися додому вони зможуть лише зі свіжим негативним тестом на ковід. Тестування проводитимуть авіакомпанії.