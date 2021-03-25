На Донбасі за добу зафіксували сім порушень режим тиші [ Редактировать ]
Минулої доби російські окупанти сім разів порушили режим тиші. Поблизу Водяного бойовики атакували позиції українських захисників із заборонених 120-міліметрових мінометів.
Неподалік Авдіївки і Лебединського противник вів вогонь із гранатометів різних систем, кулеметів і стрілецької зброї. Неспокійно було біля Шумів та Богданівнки. Втрат у лавах ЗСУ немає.
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Піски ще сім років тому спокійне, заможне передмістя Донецька. Нині ж воно часто фігурує у фронтових зведеннях
Піски ще сім років тому спокійне, заможне передмістя Донецька. Нині ж воно часто фігурує у фронтових зведеннях
Не припиняються ворожі обстріли на передовій. Сьогодні бойовики відкривали вогонь уже тричі. Біля Водяного та Авдіївки били з гранатометів, а поблизу Широкиного провокували зі стрілецької зброї.
Напередодні російські найманці також обстріляли укріплення українських оборонців у Приазов'ї і неподалік Богданівки. А біля Пісків вели вогонь із мінометів