Німець склав пазл з 54 тисяч шматочків [ Редактировать ]
Пазл із 54 тисяч шматочків - склав німець Пітер Шуберт. Ентузіаст працював чотири з половиною місяці. Результат - полотно вісім метрів завдовжки і два заввишки. На зображенні ціла картинна галерея.
Захоплюватися пазлами Пітер Шуберт почав 16 років тому. За цей час зібрав докупи майже пів мільйона кольорових шматочків. Нині чекає вердикту Книги рекордів Гіннеса. Сподівається, що його останню роботу визнають найбільшим складеним пазлом у світі.
Пітер Шуберт, любитель складання пазлів:
Кожен пазл по-своєму цікавий. Щоразу, коли я беруся за нове завдання, у мене викид адреналіну. Я бачу перед собою мету зібрати картину, і це мене надихає. А завершена велика кропітка робота - це завжди визнання.
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