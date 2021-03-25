На Харківщині в селі Верхня Озеряна рятувальники більш як 200 метрів на руках несли тяжкохворого з підозрою на інсульт. Чоловік потребував негайної шпиталізації. А "швидка" через бездоріжжя не змогла під'їхати до його будинку. Тож довелося викликати ДСНС.

Ігор Лупандін, помічник начальника ГУ ДСНС України в Харківській області: