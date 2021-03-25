На Харківщині рятувальники на руках несли до швидкої людину з інсультом [ Редактировать ]
На Харківщині в селі Верхня Озеряна рятувальники більш як 200 метрів на руках несли тяжкохворого з підозрою на інсульт. Чоловік потребував негайної шпиталізації. А "швидка" через бездоріжжя не змогла під'їхати до його будинку. Тож довелося викликати ДСНС.
Ігор Лупандін, помічник начальника ГУ ДСНС України в Харківській області:
Чоловіку стало зле, в нього інсульт і його необхідно транспортувати, але швидка, машина швидкої карети не може під'їхати до цього приватного житлового будинку. Це метрів більше 200. Хлопці пожежно-рятувальників, вони заходили в будинок під наглядом лікарів, його забрали, винесли і перенесли до карети швидкої, а він потім уже був госпіталізований до районної лікарні.
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