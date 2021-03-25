СБУ накрила роботу приватної військової компанії під Києвом [ Редактировать ]
СБУ припинила діяльність приватної військової компанії. За даними служби, до її складу входило понад 150 людей. Їх тренували на спеціально облаштованій базі на Київщині там проводили бойові вишколи, навчали поводженню зі зброєю.
Координували діяльність цієї організації 15 громадян України. Вони, зокрема, вербували її потенційних учасників, надавали перевагу колишнім військовим і правоохоронцям із досвідом бойових дій.
Також організаторів підозрюють в укладанні контрактів на постачання зброї країнам Близького Сходу.
по теме
В Ірпені на Київщині місцеві жителі вийшли на захист зеленої зони, яку вирубують під чергове будівництво. Напередодні активісти знесли встановлені паркани і вимагають у власників відмовитись від конфліктної території
Оперативники встановили, що виторг гральних закладів частково йшов на фінансування терористів з ОРДЛО. Силовики перевіряють інформацію щодо причетності правоохоронців до цієї мережі
Напередодні активісти знесли встановлені паркани і вимагають у власників відмовитись від конфліктної території. Чи дійшли сторони згоди?
Жители квартиры в одном из жилых кварталов Ирпеня решили приготовить шашлык, не выходя из дома
В так называемом реабилитационном центре незаконно удерживали несколько десятков человек