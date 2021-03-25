В Японії запалили олімпійський вогонь [ Редактировать ]
Олімпійський факел запалено! В Японії стартувала естафета олімпійського вогню. Символ змагань упродовж 121 дня пронесуть через 47 префектур Японії.
Першою, з близько 10 тисяч бігунів, які візьмуть участь в естафеті, стала 34-річна футболістка Адзуса Івасімідзу. Вона виступала за збірну Японії впродовж десяти років.
Нагадаю, Літні Олімпійські ігри в Токіо триватимуть із 23 липня до 8 серпня. Після них - відбудуться Літні Паралімпійські ігри. Змагання були відкладені на рік через пандемію.
по теме
Особливо популярний у цей період Імператорський палац у центрі Токіо. Раніше сюди масово приходили люди, влаштовували пікніки та співали під деревами
Особливо популярний у цей період Імператорський палац у центрі Токіо. Раніше сюди масово приходили люди, влаштовували пікніки та співали під деревами
Оргкомітет Олімпіади в Токіо вирішив не скасовувати змагання цього року
За повір'ям, ступаючи на гарячі жарини, люди очищуються та отримують прихильність вищих сил
Автопробіг уже перетворився на українську березневу традицію. Його організатори - чоловіки, а от учасниці - самі лише жінки