Олімпійський факел запалено! В Японії стартувала естафета олімпійського вогню. Символ змагань упродовж 121 дня пронесуть через 47 префектур Японії.

Першою, з близько 10 тисяч бігунів, які візьмуть участь в естафеті, стала 34-річна футболістка Адзуса Івасімідзу. Вона виступала за збірну Японії впродовж десяти років.

Нагадаю, Літні Олімпійські ігри в Токіо триватимуть із 23 липня до 8 серпня. Після них - відбудуться Літні Паралімпійські ігри. Змагання були відкладені на рік через пандемію.